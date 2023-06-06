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Коммерсантъ FM
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Во Франции проходит общенациональный день забастовок и демонстраций против пенсионной реформы

Во Франции начался общенациональный день акций протеста, забастовок и демонстраций против пенсионной реформы. По данным правоохранительных органов страны, на вторник запланированы около 250 акций в разных городах, в которых могут принять участие от 400 тыс. до 600 тыс. человек, сообщает Le Figaro. Это далеко от рекордного количества участников акций протеста против пенсионной реформы, зафиксированного 7 марта. Тогда на улицы французских городов вышли 1,28 млн протестующих.

Акции протеста и забастовки против пенсионной реформы во Франции длятся уже несколько месяцев. Несмотря на это, правительство Эмманюэля Макрона приняло в середине апреля закон о повышении возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Реформа была принята в обход парламента страны, в связи с чем оппозиционные партии выдвинули вотум недоверия правительству, но за его роспуск проголосовали 278 депутатов при необходимых 287 голосах.

Об акциях протеста против пенсионной реформы во Франции — в материале «Ъ» «Первомай во Франции прошел врукопашную».

Кирилл Сарханянц

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