Метанол обнаружили в крови пострадавших от отравления суррогатным сидром жителей Ижевска

Двое жителей столицы Удмуртии, попавших в больницу из-за выпитого суррогатного алкоголя, отправились метанолом. Это подтверждается лабораторными исследованиями, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В настоящее время 20-летний мужчина и 34-летняя женщина остаются в тяжелом состоянии.

Как рассказал главный врач Республиканского наркодиспансера республики Артем Школяр, метанол по внешнему виду не отличается от этилового спирта, который содержится в многих алкогольных напитках. Однако он смертельно опасен и для летального исхода достаточно 25-100 мл жидкости. Продукты распада метанола поражают почки, мочевыделительную систему и нарушают работу нервной системы.

Напомним, молодой человек и женщина находятся в токсикологическом отделении ГКБ №6. Учреждение готово к возможному поступлению новых пострадавших, а в наличии есть все лекарственные препараты. Сотрудники полиции изъяли больше 300 л пивного напитка «Мистер Сидр», употребление которого могло стать причиной отравления. Прокуратура проводит проверку, а следственный комитет возбудил уголовное дело по факту сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Подробнее читайте в материале «Суррогат довел до критического состояния».