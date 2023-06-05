Прокуратура проверит отравление двух жителей Ижевска сидром

В столице Удмуртии прокуратура проводит проверку по факту отравления 20-летнего и 34-летней местных жителей суррогатом. Будут установлены причины и условия, способствовавшие инциденту, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Напомним, оба случая отравления зарегистрировали сегодня, 5 июня. Молодой человек и женщина находятся в критическом состоянии в токсикологическое отделение ГКБ №6. Учреждение готово к возможному поступлению новых пострадавших, а в наличии есть все лекарственные препараты.