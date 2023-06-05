Два случая отравления сидром зарегистрировали у жителей Удмуртии

В Удмуртии отравление сидром зарегистрировали у 20-летнего мужчины и 34-летней женщины. Оба пострадавших находятся в критическом состоянии в токсикологическое отделение ГКБ №6, сообщила в Telegram заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Сотрудники медучреждения готовы к возможному поступлению новых пострадавших. В наличии есть все лекарственные препараты, а в случае возникновения необходимости в больнице организуют дополнительные койки.

По словам госпожи Пинчук, опасность отравления суррогатом заключается в сложном диагностировании. Симптомами отправления являются слабость, головная боль, рвота, одышка, нарушение зрения и снижение давления. При возникновении симптомов необходимо обратиться к врачу.

Напомним, по данным «Ъ-Волга», факты отравления алкогольсодержащим напитком были выявлены в двух регионах России с 4 по 5 июня. Всего пострадало 22 человека, девять скончались в Ульяновске и Димитровграде. Еще два человека умерли от отравления суррогатным алкоголем в Новокуйбышевске.