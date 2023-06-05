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обновлено 18:25

Суррогат довел до критического состояния

В Удмуртии возбудили уголовное дело из-за отравления сидром двух человек

В Удмуртии в торговых точках изымают потенциально опасный сидр, из-за отравления которым сегодня госпитализировали двух человек в Ижевске. По данным МВД по республике, на данный момент обнаружили 100 л напитка. Рейды по торговым точкам продолжаются. Следственное управление СК по Удмуртии возбудило уголовное дело.

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Следственное управление СК России по Удмуртии по факту отравления двух жителей Ижевска суррогатным алкоголем возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Об этом сообщает пресс-служба управления. Следователи устанавливают вид употребленного алкоголя и его производитель, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели. Проверку также начала прокуратура Удмуртии.

О случаях отравления сидром сегодня сообщила в своем телеграм-канале вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук. По ее словам, 20-летний юноша и 34-летняя женщина поступили в токсикологическое отделение ГКБ №6 в течение суток.

«Оба пациента, к сожалению, находятся в критическом состоянии. В настоящее время сотрудники отделения готовы к возможному поступлению новых пострадавших: в наличии есть все лекарственные препараты, при необходимости в больнице будут развернуты дополнительные койки»,— отметила госпожа Пинчук.

При этом она подчеркнула, что опасность отравления суррогатом заключается в том, что его сложно диагностировать, так как по вкусу напитки, содержащие метанол, не отличаются от качественного алкоголя. Жителей республики с симптомами отравления просят как можно скорее обратиться к врачу.

В минздраве республики отметили, что у пациентов, отравившихся суррогатным сидром, подозревают отравление метанолом.

Напомним, первые случаи отравления выявили в ночь с 3 на 4 июня в городе Димитровграде Ульяновской области. По данным «Ъ-Волга», число пострадавших от отравления сидром в других регионах выросло до 35 человек: 25 — в Димитровграде, девять — в Ульяновске, один в Новой Малыкле. 16 человек скончалось, 14 пациентов находятся в больнице. По данным следствия и Роспотребнадзора, пострадавшие употребляли «Мистер Сидр», купленный в сетевых магазинах «Территория пива». СКР уже задержал индивидуального предпринимателя по делу об отравлении спиртным напитком.

После появления сообщений об отравлениях минпромторг Удмуртии рекомендовал срочно прекратить реализацию напитка «Мистер сидр» в точках оптово-розничной продажи и общепита. «Еще раз прошу всех проявить ответственность в данном вопросе!»,— написал глава ведомства Виктор Лашкарев в Telegram.

В Удмуртии в настоящее время полиция проводит рейды по выявлению мест продажи и хранения напитка «Мистер Сидр». В пресс-службе МВД по республике сообщили об изъятии 300 литров этого суррогата. Во все территориальные органы направлена информация на предмет проверки торговых точек, занимающихся реализацией аналогичной продукции. Мероприятия продолжаются.

Михаил Красильников

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