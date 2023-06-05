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СК возбудил уголовное дело по факту продажи небезопасного алкоголя после случаев отравления в Удмуртии

В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Причиной стало отравление суррогатным алкоголем 20-летнего мужчины и 34-летней женщины, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По данным следствия, пострадавших доставили в медицинское учреждение с признаками отравления 4 и 5 июня. Проводятся судебно-медицинские экспертизы и допрашиваются свидетели.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельств произошедшего, а также вид употребленного алкоголя и его производитель. Ход расследования находится на контроле руководителя следственного управления.

Напомним, молодой человек и женщина находятся в критическом состоянии в токсикологическом отделении ГКБ №6. Учреждение готово к возможному поступлению новых пострадавших, а в наличии есть все лекарственные препараты.

Сотрудники полиции изъяли больше 100 л пивного напитка «Мистер Сидр», употребление которого могло стать причиной отравления. Прокуратура также проводит проверку.

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