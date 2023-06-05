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Коммерсантъ FM
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Гладков: ВСУ выпустили по Шебекинскому округу за сутки 611 снарядов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрела в городе Шебекино повреждено промпредприятие, также пострадали центральный рынок и коммерческие объекты. Из мирных граждан никто не ранен. По его словам, по Шебекинскому городскому округу было выпущено в общей сложности 611 единиц различных боеприпасов.

Господин Гладков также привел в Telegram число обстрелов других населенных пунктов региона:

  • село Нечаевка — 6 артиллерийских снарядов;
  • село Драгунское — беспилотники сбросили 2 самодельных взрывных устройства;
  • село Казачье-Рудченское — минометный обстрел;
  • село Вериговка — минометный обстрел, 10 минометных снарядов;
  • Волоконовский район — 9 прилетов;
  • село Глотово — 14 минометных снарядов;
  • село Козинка — 11 минометных снарядов;
  • село Графовка — 3 артиллерийских снаряда;
  • село Безлюдовка — 2 артиллерийских снаряда;
  • село Муром — 140 прилетов из РСЗО «Град»;
  • село Новая Таволжанка — 185 прилетов;
  • хутора Панков и Стадников — по 5 и 11 минометных снарядов.

Губернатор уточнил, что в результате работы системы ПВО осколок упал на участок автодороги в поселке Разумное, в результате пострадал один мужчина. Его с осколочным ранением поясничного отдела госпитализировали.

С конца прошлой недели люди стали массово выезжать из Шебекино, расположенного в 6 км от границы с Украиной. Горожане жаловались, что с них взимают плату по 3 тыс. руб. за эвакуацию каждого ребенка. Вячеслав Гладков заявил, что денег на восстановление жилья в регионе уже не хватает.

О развитии ситуации читайте в репортаже «Ъ» «За три дня это все не утихнет».

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