Французская газета узнала о планах ПСЖ объявить об увольнении Гальтье в течение недели

Французский клуб «Пари Сен-Жермен» в течение недели объявит об увольнении главного тренера Кристофа Гальтье, сообщила L'Equipe. Французская газета накануне, 4 июня, утверждала, что о решении будет объявлено после матча 38-го тура чемпионата Франции между ПСЖ и «Клермоном». ПСЖ дома проиграли со счетом 2:3.

Кристоф Гальтье на прошлой неделе говорил, что руководство клуба примет решение насчет него после личной встречи. По данным L'Equipe, в понедельник, 5 июня, главного тренера примет спортивный директор Луис Кампос.

Кристоф Гальтье возглавил ПСЖ перед началом сезона-2022/23. Он подписал двухлетний контракт. Под его руководством команда в 11-й раз стала чемпионом Франции.

Из ПСЖ на прошлой неделе ушли чемпионы мира аргентинец Лионель Месси и Серхио Рамос.

Леонид Уварчев