Чемпион мира по футболу Серхио Рамос уйдет из «Пари Сен-Жермен»

Чемпион мира по футболу 2010 года, четырехкратный победитель Лиги чемпионов, испанский защитник Серхио Рамос уйдет из французского клуба «Пари Сен-Жермен» в конце сезона. Об этом сообщила пресс-служба клуба, это подтвердил сам футболист. По его словам, теперь он будет «носить другие цвета».

«Завтра будет особенный день, я попрощаюсь с очередным этапом моей жизни. Не знаю, как много мест можно назвать домом, но ПСЖ с его фанатами и сам Париж стали им для меня»,— написал Серхио Рамос в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной). Он поблагодарил клуб за работу и заявил, что теперь будет «носить другие цвета».

Серхио Рамосу 37 лет. Он выступал за «Пари Сен-Жермен» с 2021 года. В составе клуба он дважды стал чемпионом Франции. Один раз он выиграл суперкубок страны. Контракт Серхио Рамоса с клубом истекает летом 2023 года. Раньше футболист играл в составе сборной Испании.