Зеленский пообещал предпринять «необходимые шаги» против стран, не соблюдающих антироссийские санкции

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Киев примет «необходимые меры» по отношению к государствам, которые не соблюдают антироссийские санкции. По его словам, сейчас украинские власти собирают данные о странах и компаниях, отказавшихся от соблюдения ограничений против РФ.

Как заявил господин Зеленский в своем видеообращении (опубликовано в Telegram-канале украинского президента), эта тема обсуждалась на совещании с участием представителей разведки Украины и правительства страны.

«Провел совещание по вопросу санкций. Участвовали Главное управление разведки, Служба внешней разведки, правительство, офис президента. Очень детально проанализировали, как Россия обходит санкции и кто ей помогает. Разные страны, разные компании»,— пояснил он. Владимир Зеленский также добавил, что Киев «видит каждое направление обхода имеющихся санкций, каждую страну, чья территория, юрисдикция или граждане» этому способствуют. По словам президента Украины, для борьбы с государствами и бизнес-структурами, не соблюдающими санкции, будут выработаны и приняты «необходимые меры». В чем они будут заключаться, господин Зеленский не уточнил.

Ранее украинский президент публично заявил о том, что намерен бороться с теми странами, которые не соблюдают антироссийские санкции, а также помогают РФ обходить введенные Западом ограничения. По словам господина Зеленского, он «устал» пытаться воздействовать на эти государства с помощью дипломатических методов и намерен перейти к другим мерам и методам.

Евросоюз и страны G7 планируют ограничить возможности обхода санкций против России. В этой связи, в частности, Еврокомиссия анонсировала, что в 11-й пакет санкций внесут более 90 компаний по всему миру, которые нарушают санкционный режим в отношении России. Минфин США указывал в числе этих стран Китай, Индию, Сербию, Турцию, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан.

Что происходит на 466-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов