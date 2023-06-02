Зеленский пообещал публично бороться со странами, помогающими России обходить санкции

Президент Украины Владимир Зеленский 2 июня на пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве сказал, что «устал» дипломатическим путем бороться со странами, которые помогают России обходить санкции, поэтому готов вывести эту борьбу публично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Есть, к сожалению, государства во всем мире, и на Европейском континенте, которые хотят этого или не хотят, но помогают обходить санкции. Обход санкций — честно говоря, я даже немного устал в этой же борьбе, думаю, я начну публично бороться с теми, кто дает возможность обходить эти санкции»,— сказал украинский президент на брифинге (цитата по «УНИАН»).

Господин Зеленский назвал парадоксальными обстоятельства, при которых одни страны наращивают производство ракет ПВО для поставок Украине, а другие — помогают России усиливаться. 2 мая на заседании cтавки главнокомандующего был заслушан доклад украинской разведки про страны, которые помогают России обходить санкции и наращивать производство ракет. Тогда Владимир Зеленский сказал, что в связи с этим готовятся «соответствующие решения».

Евросоюз и страны G7 планируют ограничить возможности обхода санкций против России. В этой связи, в частности, Еврокомиссия анонсировала, что в 11-й пакет санкций внесут более 90 компаний по всему миру, которые нарушают санкционный режим в отношении России. Минфин США указывал в числе этих стран Китай, Индию, Сербию, Турцию, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан.

Подробнее о последних введенных против России санкциях — в материале «Англосаксции».

Лусине Баласян