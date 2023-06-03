В России призыв министра обороны Британии не тратиться на российское оружие расценили как зависть

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) прокомментировала призыв главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса не тратиться на российское оружие. В ФСВТС слова министра назвали «очередным навязчивым проявлением недобросовестной конкуренции и зависти» со стороны Запада. Заявление пресс-службы ведомства приводят российские информагентства.

«(Западным государствам.— “Ъ”) на фоне роста популярности российского оружия в мире ничего не остается, как прибегать к политическому шантажу и медийным "вбросам"»,— заявили в ФСВТС (цитата по ТАСС).

Бен Уоллес заявил, что импортерам российского оружия стоит вернуть его обратно продавцу. То, что на российское оружие не стоит тратить деньги, министр обосновал тем, как оно показало себя на Украине.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира от марта, показатели России на рынке мирового экспорта вооружений ухудшились. В сравнении с 2013–2017 годами доля России за период с 2018 по 2022 год уменьшилась на 6% — с 22% до 16%.

О ситуации на рынке вооружений читайте в публикации «Ъ» «Оборонный марш».

Мария Федотова