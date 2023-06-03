Глава Минобороны Британии призвал не тратить деньги на российское оружие

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес считает, что импортерам российского оружия стоит вернуть его обратно продавцу. По мнению Бена Уоллеса, на российское оружие не стоит тратить денег. По его словам, он убедился в этом, наблюдая за работой этого оружия на Украине.

«Если среди присутствующих есть те, кто потратил много средств на российское вооружение, то я на вашем месте вернул бы его обратно продавцу. Принимая во внимание то, что я видел на Украине, я бы призвал вас не тратить свои деньги на российское вооружение»,— заявил Бен Уоллес, выступая в Сингапуре на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла», его слова приводит его пресс-служба.

Глава Минобороны Великобритании указал на то, что российское оружие «не очень хорошо работает». Оружие стран НАТО он, наоборот, назвал «одним из самых лучших в мире».

В мае президент Владимир Путин назвал Россию одним из главных экспортеров военной продукции. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, экспорт военной продукции из России за 2018–2022 годы сократился на 31%. Несмотря на это, Россия продолжает лидировать среди стран—экспортеров оружия: доля ее экспорта на мировом рынке составляет 16%.

Анастасия Ларина