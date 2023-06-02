Арестован подозреваемый в убийстве главы села в Дагестане

Дербентский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу жителю села Рубас, подозреваемому в убийстве главы этого населенного пункта. Ходатайство было подано в суд следователем Дербентского межрайонного следственного отдела республиканского управления СКР, сообщила пресс-служба ведомства.

Как сообщал «Ъ», глава села Рубас 62-летний Гаджикурбан Байрамбегов был убит 31 мая 58-летним местным жителем Садыком Таибовым из обреза гладкоствольного ружья. Таибов сам сообщил о совершенном им преступлении. Чиновник скончался от огнестрельного ранения в грудь в области сердца на месте происшествия.

Как пояснил стрелявший, у него с главой села был серьезный конфликт из-за недвижимости, мирно разрешить который долго не удавалось.

Юлия Рыбина, Махачкала