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Коммерсантъ FM
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В Дагестане убит глава села в Дербентском районе

В селе Рубас Дербентского района Дагестана убит глава села Гаджикурбан Байрамбегов. По предварительной информации, убийству предшествовал затяжной земельный конфликт.

Фото: Администрация Дербентского района Дагестана

Фото: Администрация Дербентского района Дагестана

Как сообщили телеканалу РГВК «Дагестан» представители администрации района, сообщение о совершенном преступлении поступило по системе 112 от самого стрелявшего – местного жителя Садыка Таибова. Врачи скорой помощи, отправленные на место происшествия, констатировали смерть чиновника от огнестрельного ранения в грудь в области сердца.

По сообщению пресс-службы МВД Дагестана, убийство было совершено около полудня у дома 62-летнего чиновника.

«Подозреваемый в убийстве, 58-летний местный житель, сдался сотрудникам полиции и сознался в содеянном, – говорится в сообщении. – Он пояснил, что у него с убитым был серьезный конфликт из-за недвижимости, мирно разрешить который не удавалось в течение длительного времени. Подозреваемый доставлен в отдел полиции для установления всех обстоятельств произошедшего. Собранный материал будет направлен по подследственности».

Пресс-служба республиканского управления Следственного комитета России (СКР) сообщила вскоре после случившегося, что следователи Дербентского межрайонного следственного отдела совместно с криминалистами и заместителем руководителя регионального управления СКР выехали на место происшествия.

Юлия Рыбина, Махачкала

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