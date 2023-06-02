Песков: обеспечение безопасности России исключает членство Украины в НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ будет добиваться обеспечения своих интересов и безопасности. По его словам, это исключает расширение НАТО, в том числе членство Украины в альянсе.

«Россия будет добиваться обеспечения своих интересов и своей безопасности. Это исключает подобное расширение альянса и его непосредственное приближение к нашим границам, в том числе членство Украины в НАТО. Естественно, это является одним из главных раздражителей потенциальных проблем на долгие, долгие годы. Многие страны Европы, как ни странно, прекрасно отдают себе в этом отчет»,— сказал господин Песков журналистам.

В ходе брифинга пресс-секретарь также прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который вчера, 1 июня, в очередной раз заявил о желании страны вступить в Североатлантический альянс. По словам Дмитрия Пескова, такие заявления говорят о неготовности, нежелании и неспособности Киева решать проблемы с помощью переговоров.

Вчера президент Украины заявил в ходе выступления на саммите Европейского политического сообщества, что надежды страны на вступление в НАТО становятся все более отдаленными, по мере того как члены альянса откладывают этот вопрос. По его словам, осенью Киеву необходимо «четкое положительное решение» о получении статуса кандидата. Господин Зеленский объяснил намерение Киева вступить в НАТО желанием достичь мира. В связи с этим он призвал все другие европейские страны, граничащие с РФ, также добиваться членства в Евросоюзе и НАТО.

Владимир Зеленский подал заявку о вступлении страны в НАТО в ускоренном порядке в сентябре 2022 года. Между тем ранее президент признавал, что Украина не сможет вступить в НАТО до окончания военного конфликта с Россией.

Подробнее о том, как прошел саммит Европейского политического сообщества в Кишиневе,— в публикации «Ъ» «Кто в ЕС, кто по альянс».

Эрдни Кагалтынов