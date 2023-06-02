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Коммерсантъ FM
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НХЛ запретила хоккеистам привозить Кубок Стэнли в Россию летом 2023 года

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что в случае победы в плей-офф лиги российские игроки не смогут привезти Кубок Стэнли в Россию летом 2023 года. Его слова приводит «РИА Новости».

Александр Овечкин с Кубком Стэнли в 2018 году

Александр Овечкин с Кубком Стэнли в 2018 году

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Александр Овечкин с Кубком Стэнли в 2018 году

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Кубок Стэнли — хоккейная награда, ежегодно вручаемая победителю плей-офф Национальной хоккейной лиги. Кубок представляет собой серебряную вазу высотой почти 90 см с массивным цилиндрическим основанием. По традиции каждый хоккеист, завоевавший трофей, может на один день привезти его в родной город для демонстрации.

Состав финала нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли определился в шестом матче его западного полуфинала. За приз будут сражаться «Флорида Пантерс», за которую выступает российский вратарь Сергей Бобровский, и «Вегас Голден Найтс», нападающим которой является россиянин Иван Барбашев.

В феврале 2022 года — после ввода российских войск на Украину — НХЛ прекратила рассматривать Россию в качестве возможного места для проведения будущих матчей с участием клубов лиги. При этом российские игроки могут выступать за клубы НХЛ без ограничений.

Подробнее о финале розыгрыша Кубка Стэнли — в публикации «Ъ» «Финалисты без титулов».

Милена Костерева

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