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Коммерсантъ FM
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Финалисты без титулов

«Вегас» стал соперником «Флориды» в решающей серии Кубка Стэнли

Состав финала нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли определился в шестом матче его «западного» полуфинала. «Вегас Голден Найтс» эффектно закончил серию против «Даллас Старс», разгромив соперника на чужой площадке со счетом 6:0, и теперь будет биться за ценнейший приз с «Флорида Пантерс». Ни одной из этих довольно разных по устройству и философии команд до сих пор завоевывать его не доводилось, и обе в своей истории всего по разу выступали в решающей серии.

Начало разгрому «Далласа» положил форвард «Вегаса» Уильям Каррье, забросивший первую из шести шайб своей команды

Начало разгрому «Далласа» положил форвард «Вегаса» Уильям Каррье, забросивший первую из шести шайб своей команды

Фото: Gareth Patterson / AP

Начало разгрому «Далласа» положил форвард «Вегаса» Уильям Каррье, забросивший первую из шести шайб своей команды

Фото: Gareth Patterson / AP

Заключительный матч этого полуфинала получился одним из самых странных в нынешнем play-off. Вообще-то от него ждали жестокой борьбы. И казалось, что «Даллас» уж никак не может провалиться, учитывая наличие, скажем так, вдохновляющих или даже окрыляющих факторов. После ужасного старта, серии из трех подряд поражений, он взял верх в двух подряд встречах. Домашняя публика была готова к горячей поддержке выползающей из пропасти команды. А в заявку «Далласа» вернулся капитан Джейми Бенн, дисквалифицированный после третьей игры за грубый фол на две встречи.

Но произошло нечто, что ни в какие представления о логике не укладывалось.

Бенн за все отведенное ему время на площадке лишь раз попал в створ чужих ворот. Остальные ведущие форварды «Далласа» были ничуть не эффективнее. И голкипер Эдин Хилл совершенно не кокетничал, говоря, что, несмотря на «сухой» матч, уже второй в серии, не мнит себя героем. И в самом деле, по-настоящему сложной работы у него было немного: из 23 отраженных Хиллом бросков львиная доля на хоть сколько-нибудь опасные не тянула.

При этом оборона «Далласа» напоминала податливое желе. Ошибок — коллективных, персональных — она допустила столько, что хватило бы и на три матча. В итоге «Вегас» уничтожил интригу уже в первом периоде, забив три безответных гола, а после них просто аккуратно добивал хозяев.

Потом тренер победителей Брюс Кэссиди рассказывал, что, по его мнению, было ключевым фактором успеха в этом матче. Как выяснилось, это разговор вечером накануне игры с участием всех хоккеистов. Кэссиди назвал его «откровенным» и «открытым» — в том смысле, что каждый вспомнил о прежних проигрышах в play-off и честно попытался определить их причины. По мнению тренера, такая групповая терапия помогла.

В финальной серии, которая стартует в субботу, «Вегас» сыграет с «Флоридой». И это жутко любопытное сочетание.

Ну, допустим, из-за бэкграунда. В любом случае после этого финала отряд обладателей Кубка Стэнли пополнится новичком: ни «Даллас», ни «Флорида» его еще не добывали. Количество выходов в решающую серию play-off у них тоже одинаковое. У «Флориды» единственный случился в далеком уже 1996 году, у «Вегаса» — совсем недавно, в 2018-м, причем уже в дебютном для клуба, только что принятого в НХЛ, сезоне. Толком посопротивляться оппонентам, котировавшимся гораздо выше, ни у тех ни у других не вышло: «Флорида» уступила «Колорадо Эвеланш», «Вегас» — «Вашингтон Кэпиталс».

В этом финале фаворита при всем старании не определишь.

То есть, конечно, исходя из результатов регулярного первенства, тянет назвать им «Вегас». Он финишировал на верхней строчке таблицы Западной конференции, в то время как «Флорида» просочилась в play-off с трудом. Но ход кубковой стадии радикально скорректировал представления о ее потенциале. Как-то нелепо считать аутсайдером, выскочкой клуб, который в первом раунде выбил игравший в регулярке еще мощнее «Вегаса» «Бостон Брюинс», затем разделался с плотно упакованным знаменитостями «Торонто Мейпл Лифс», а в полуфинале всухую, в четырех матчах убрал крепчайший «Каролина Харрикейнс», обеспечив себе заодно лишние дни отдыха по сравнению с «Вегасом». Так себе, понятно, козырь, но и подобные мелочи ведь могут сказаться.

«Флорида» стала участником решающей серии play-off

А еще перца финалу придает тот факт, что его участники по-разному, что ли, структурированы. Нельзя, конечно, сказать, что большинство хоккеистов «Флориды» — безликие и бесполезные статисты. Но, как ни крути, в центре всяких рассуждений о ее сегодняшнем взлете всего две фамилии — набравшего в play-off 21 очко и постоянно забивающего важные голы форварда Мэттью Ткачака (на три больше в бомбардирской гонке у Ропе Хинца, но он вместе со своим «Далласом» отправился на каникулы), а также российского вратаря Сергея Бобровского, иногда включающего режим неприступной крепости, которую ничем не пробьешь. Никуда не денешься от ощущения, что от Ткачака и Бобровского благополучие «Флориды» зависит в колоссальной степени.

«Вегас» — история иного рода. О том, как устроена эта команда, неплохо рассказывает такая цифра. После серии с «Далласом» в составе «Вегаса» аж 16 игроков, которым удалось забросить в play-off хотя бы одну шайбу. А впечатления после внимательного просмотра его матчей подтверждают, что его особенность в том числе в вариативности, в обилии хоккеистов, способных взять на себя лидерские функции, громко выстрелить. В их перечень, кстати, входит и российский нападающий Иван Барбашев.

«Флорида» — это команда классического формата, с делением на ведущие звенья и звенья, основная задача которых — ничего не испортить, а при случае совершить подвиг. У «Вегаса» это деление довольно условное. И никого, допустим, не удивил тот факт, что в шестом матче «Даллас», по существу, прихлопнуло формально четвертое звено клуба, чья заслуга — два гола в первом периоде. Такая вот специфика, которая, правда, не факт, что является преимуществом клуба. Кубок Стэнли, как правило, достается тем, кто ставит на «классику».

Алексей Доспехов

  • Газета «Коммерсантъ» №95 от 31.05.2023, стр. 12

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