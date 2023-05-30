Финалисты без титулов

Состав финала нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли определился в шестом матче его «западного» полуфинала. «Вегас Голден Найтс» эффектно закончил серию против «Даллас Старс», разгромив соперника на чужой площадке со счетом 6:0, и теперь будет биться за ценнейший приз с «Флорида Пантерс». Ни одной из этих довольно разных по устройству и философии команд до сих пор завоевывать его не доводилось, и обе в своей истории всего по разу выступали в решающей серии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начало разгрому «Далласа» положил форвард «Вегаса» Уильям Каррье, забросивший первую из шести шайб своей команды

Фото: Gareth Patterson / AP Начало разгрому «Далласа» положил форвард «Вегаса» Уильям Каррье, забросивший первую из шести шайб своей команды

Фото: Gareth Patterson / AP

Заключительный матч этого полуфинала получился одним из самых странных в нынешнем play-off. Вообще-то от него ждали жестокой борьбы. И казалось, что «Даллас» уж никак не может провалиться, учитывая наличие, скажем так, вдохновляющих или даже окрыляющих факторов. После ужасного старта, серии из трех подряд поражений, он взял верх в двух подряд встречах. Домашняя публика была готова к горячей поддержке выползающей из пропасти команды. А в заявку «Далласа» вернулся капитан Джейми Бенн, дисквалифицированный после третьей игры за грубый фол на две встречи.

Но произошло нечто, что ни в какие представления о логике не укладывалось.

Бенн за все отведенное ему время на площадке лишь раз попал в створ чужих ворот. Остальные ведущие форварды «Далласа» были ничуть не эффективнее. И голкипер Эдин Хилл совершенно не кокетничал, говоря, что, несмотря на «сухой» матч, уже второй в серии, не мнит себя героем. И в самом деле, по-настоящему сложной работы у него было немного: из 23 отраженных Хиллом бросков львиная доля на хоть сколько-нибудь опасные не тянула.

При этом оборона «Далласа» напоминала податливое желе. Ошибок — коллективных, персональных — она допустила столько, что хватило бы и на три матча. В итоге «Вегас» уничтожил интригу уже в первом периоде, забив три безответных гола, а после них просто аккуратно добивал хозяев.

Потом тренер победителей Брюс Кэссиди рассказывал, что, по его мнению, было ключевым фактором успеха в этом матче. Как выяснилось, это разговор вечером накануне игры с участием всех хоккеистов. Кэссиди назвал его «откровенным» и «открытым» — в том смысле, что каждый вспомнил о прежних проигрышах в play-off и честно попытался определить их причины. По мнению тренера, такая групповая терапия помогла.

В финальной серии, которая стартует в субботу, «Вегас» сыграет с «Флоридой». И это жутко любопытное сочетание.

Ну, допустим, из-за бэкграунда. В любом случае после этого финала отряд обладателей Кубка Стэнли пополнится новичком: ни «Даллас», ни «Флорида» его еще не добывали. Количество выходов в решающую серию play-off у них тоже одинаковое. У «Флориды» единственный случился в далеком уже 1996 году, у «Вегаса» — совсем недавно, в 2018-м, причем уже в дебютном для клуба, только что принятого в НХЛ, сезоне. Толком посопротивляться оппонентам, котировавшимся гораздо выше, ни у тех ни у других не вышло: «Флорида» уступила «Колорадо Эвеланш», «Вегас» — «Вашингтон Кэпиталс».

В этом финале фаворита при всем старании не определишь.

То есть, конечно, исходя из результатов регулярного первенства, тянет назвать им «Вегас». Он финишировал на верхней строчке таблицы Западной конференции, в то время как «Флорида» просочилась в play-off с трудом. Но ход кубковой стадии радикально скорректировал представления о ее потенциале. Как-то нелепо считать аутсайдером, выскочкой клуб, который в первом раунде выбил игравший в регулярке еще мощнее «Вегаса» «Бостон Брюинс», затем разделался с плотно упакованным знаменитостями «Торонто Мейпл Лифс», а в полуфинале всухую, в четырех матчах убрал крепчайший «Каролина Харрикейнс», обеспечив себе заодно лишние дни отдыха по сравнению с «Вегасом». Так себе, понятно, козырь, но и подобные мелочи ведь могут сказаться.

А еще перца финалу придает тот факт, что его участники по-разному, что ли, структурированы. Нельзя, конечно, сказать, что большинство хоккеистов «Флориды» — безликие и бесполезные статисты. Но, как ни крути, в центре всяких рассуждений о ее сегодняшнем взлете всего две фамилии — набравшего в play-off 21 очко и постоянно забивающего важные голы форварда Мэттью Ткачака (на три больше в бомбардирской гонке у Ропе Хинца, но он вместе со своим «Далласом» отправился на каникулы), а также российского вратаря Сергея Бобровского, иногда включающего режим неприступной крепости, которую ничем не пробьешь. Никуда не денешься от ощущения, что от Ткачака и Бобровского благополучие «Флориды» зависит в колоссальной степени.

«Вегас» — история иного рода. О том, как устроена эта команда, неплохо рассказывает такая цифра. После серии с «Далласом» в составе «Вегаса» аж 16 игроков, которым удалось забросить в play-off хотя бы одну шайбу. А впечатления после внимательного просмотра его матчей подтверждают, что его особенность в том числе в вариативности, в обилии хоккеистов, способных взять на себя лидерские функции, громко выстрелить. В их перечень, кстати, входит и российский нападающий Иван Барбашев.

«Флорида» — это команда классического формата, с делением на ведущие звенья и звенья, основная задача которых — ничего не испортить, а при случае совершить подвиг. У «Вегаса» это деление довольно условное. И никого, допустим, не удивил тот факт, что в шестом матче «Даллас», по существу, прихлопнуло формально четвертое звено клуба, чья заслуга — два гола в первом периоде. Такая вот специфика, которая, правда, не факт, что является преимуществом клуба. Кубок Стэнли, как правило, достается тем, кто ставит на «классику».

Алексей Доспехов