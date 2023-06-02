Трамп заявил, что работал с Путиным над отказом от ядерного оружия во время своего президентства

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что работал с президентом России Владимиром Путиным над тем, чтобы избавиться от ядерного оружия, когда был главой государства. Об этом он заявил в интервью Fox News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Экс-президент добавил, что ядерное вооружение «слишком мощное» и сейчас граждане США живут «в самое опасное время в истории страны» (цитаты по ТАСС).

21 февраля Владимир Путин сообщил о приостановке Россией участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Москва обвиняла Вашингтон в неисполнении центральных положений договора. В том числе в недопуске российской стороны к инспекциям американских ядерных объектов. Госдепартамент США, в свою очередь, говорил о двух эпизодах нарушения ДСНВ со стороны России: блокировке инспекций ядерных объектов и отказе от встречи для обсуждения препятствий, возникших в ходе реализации соглашения.

Вчера, 1 июня, Госдеп сообщил, что США прекращают передачу России информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений. Российское посольство в США заявило, что Москва не изменит свою позицию по ДСНВ в связи с решением Вашингтона.

Подробнее о вчерашнем решении Госдепа по ДСНВ — в материале «На нет и данных нет».

Эрдни Кагалтынов