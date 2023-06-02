Минпромторг: производство гражданских БПЛА в 2023 году превысит 6 тыс.

Производство гражданских беспилотников (БАС) в 2023 году составит более 6 тыс. штук, заявил ТАСС замглавы Минпромторга Василий Шпак. По его словам, отрасль создания беспилотников однозначно включат в балльную систему поддержки промышленности в 2023–2024 годы.

«По той информации, которую мы видим, мы прогнозируем, что объем производства БАС в нашей стране составит не менее 6,1 тыс. штук, включая все классы и типы, но возможно эти цифры будут больше»,— уточнил замминистра в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

27 апреля прошло совещание по развитию беспилотной авиации с участием Владимира Путина. Он назвал отрасль «важнейшим направлением деятельности страны» и оценил ее объем в 1 трлн руб. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что правительство предлагает разработать систему налоговых льгот для производителей беспилотников по аналогии с IT-компаниями. Росавиация создаст аналог Flightradar24 для беспилотников.

О росте популярности средств борьбы с БПЛА — в материале «Ъ» «С дроновиками наперевес».

Лаура Кеффер