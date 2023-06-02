Глава Косово допустила проведение новых выборов на севере края

В Косово могут состояться новые выборы в муниципалитетах на севере, населенном преимущественно сербами, заявила глава непризнанной республики Вьоса Османи. За проведение новых выборов высказались президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц, с которыми госпожа Османи провела встречу.

«Я сказала им (господам Макрону и Шольцу.— "Ъ"), что мы готовы рассмотреть эту возможность»,— сообщила госпожа Османи журналистам на полях саммита Европейского политического сообщества, состоявшегося в Кишиневе накануне (цитата по газете Koha Ditore).

Она уточнила, что для организации выборов нужно соблюсти определенные юридические процедуры. «Это делается не сразу, но есть юридические процедуры, которые позволяют гражданам решить, хотят ли они проводить выборы»,— уточнила Вьоса Османи.

Ситуация на севере Косово обострилась 26 мая, когда косовская полиция разогнала с помощью спецсредств группу сербов, пытавшихся не допустить в здания местных администраций мэров-албанцев, вступивших в должность. Президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию в повышенную боеготовность. 29 мая силы НАТО заблокировали административные здания на севере Косово и Метохии, ранения получили около 80 человек. Альянс направил туда еще 700 военнослужащих.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «На Косово навалились всем западным миром».

Лаура Кеффер