Представление ФСИН о передаче в Россию Софьи Сапеги перенаправлено из Москвы в Смоленск

Пресненский суд Москвы направил представление ФСИН о передаче Софьи Сапеги из Белоруссии в Россию на рассмотрение в Промышленный суд Смоленска, сообщили «Интерфаксу» в суде. Дата рассмотрения представления ФСИН не уточняется.

Как передает агентство, суд решил направить рассмотрение вопроса в Смоленск, потому что этот город был последним местом регистрации госпожи Сапеги в РФ. При этом 24 мая адвокаты девушки указывали, что последнее место проживания госпожи Сапеги в России — остров Русский, а значит, вопрос должен рассматриваться судом во Владивостоке.

Софью Сапегу задержали в мае 2021 года вместе с ее молодым человеком Романом Протасевичем, бывшим главным редактором Telegram-канала Nexta, который рассказывал о протестах в Белоруссии. В мае 2022-го белорусский суд приговорил девушку к шести годам колонии по статьям о разжигании вражды и правилах обращения с личными данными. В апреле 2023-го была запущена процедура передачи Софьи Сапеги в Россию. Генпрокуратура Белоруссии одобрила ее экстрадицию.

Эрдни Кагалтынов