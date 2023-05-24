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Коммерсантъ FM
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Суд отложил рассмотрение вопроса о передаче Софьи Сапеги в Россию

Пресненский суд Москвы до 1 июня отложил рассмотрение вопроса о передаче Софьи Сапеги из Белоруссии в Россию. О переносе даты судебного заседания ходатайствовали адвокаты россиянки.

Софья Сапега

Софья Сапега

Фото: Stringer / Reuters

Софья Сапега

Фото: Stringer / Reuters

«В суд поступило ходатайство защиты Сапеги о передаче дела по подсудности в связи с пропиской Сапеги на острове Русский. Для ознакомления стороны обвинения с ходатайством постановляю отложить заседание на 1 июня»,— сказала судья (цитата по ТАСС).

Адвокаты Софьи Сапеги указывали, что представление ФСИН было направлено не по адресу. Последнее место проживания госпожи Сапеги в России — остров Русский, а значит вопрос должен рассматриваться судом во Владивостоке, а не в Москве.

Софью Сапегу задержали в мае 2021 года вместе с ее молодым человеком Романом Протасевичем, бывшим главным редактором Telegram-канала Nexta, который рассказывал о протестах в Белоруссии. В мае 2022-го белорусский суд приговорил девушку к шести годам колонии по статьям о разжигании вражды и правилах обращения с личными данными. В апреле 2023-го была запущена процедура передачи Софьи Сапеги в Россию. Генпрокуратура Белоруссии одобрила ее экстрадицию.

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