Суд отложил рассмотрение вопроса о передаче Софьи Сапеги в Россию

Пресненский суд Москвы до 1 июня отложил рассмотрение вопроса о передаче Софьи Сапеги из Белоруссии в Россию. О переносе даты судебного заседания ходатайствовали адвокаты россиянки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Софья Сапега

Фото: Stringer / Reuters Софья Сапега

Фото: Stringer / Reuters

«В суд поступило ходатайство защиты Сапеги о передаче дела по подсудности в связи с пропиской Сапеги на острове Русский. Для ознакомления стороны обвинения с ходатайством постановляю отложить заседание на 1 июня»,— сказала судья (цитата по ТАСС).

Адвокаты Софьи Сапеги указывали, что представление ФСИН было направлено не по адресу. Последнее место проживания госпожи Сапеги в России — остров Русский, а значит вопрос должен рассматриваться судом во Владивостоке, а не в Москве.

Софью Сапегу задержали в мае 2021 года вместе с ее молодым человеком Романом Протасевичем, бывшим главным редактором Telegram-канала Nexta, который рассказывал о протестах в Белоруссии. В мае 2022-го белорусский суд приговорил девушку к шести годам колонии по статьям о разжигании вражды и правилах обращения с личными данными. В апреле 2023-го была запущена процедура передачи Софьи Сапеги в Россию. Генпрокуратура Белоруссии одобрила ее экстрадицию.