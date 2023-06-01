«Спартак» стал самым убыточным клубом РПЛ в 2022 году

Московский «Спартак» понес самые большие убытки среди футбольных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2022 году — 2,35 млрд руб., следует из отчета (.pdf) Российского футбольного союза (РФС) о ключевых финансовых показателях клубов РПЛ и Первой лиги в 2022 году.

Согласно отчету, среди клубов РПЛ убытки также понесли «Краснодар» (1,2 млрд руб.), московские «Торпедо» (540 млн руб.) и ЦСКА (454 млн руб.), подмосковные «Химки» (310 млн руб.) и «Ростов» (54 млн руб.).

Остальные десять клубов премьер-лиги закончили 2022 год в плюсе, сообщает РФС. Самой прибыльной командой высшего дивизиона стали самарские «Крылья Советов», которые в прошлом году заработали 777 млн руб., на втором месте — «Сочи», на третьем — петербургский «Зенит» (647 млн руб.), следует из отчета.

По итогам 2021 года самым убыточным клубом РПЛ был московский «Локомотив». Бюджет команды показал результат минус 2,28 млрд руб. С убытками позапрошлый год также среди прочих завершили ЦСКА, «Зенит» и «Спартак».

Эрдни Кагалтынов