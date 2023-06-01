Карацев проиграл Тиафо и не смог выйти в третий круг Roland Garros

Российский теннисист Аслан Карацев проиграл Фрэнсису Тиафо из Франции во втором круге Roland Garros. Матч завершился со счетом 6:3, 3:6, 5:7, 2:6, он длился 2 часа 43 минуты. Француз в следующем круге сыграет с победителем матча между Александром Зверевым (Германия) и Алексом Молчаном (Словакия).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аслан Карацев

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Аслан Карацев

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

29-летний Карацев находится на 62-м месте рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету три победы на турнирах под эгидой ассоциации. Серебряный призер Олимпиады в Токио в миксте, обладатель Кубка Дэвиса и Кубка ATP с составе российской сборной. 25-летний Тиафо занимает 12-ю строчку мирового рейтинга. У него два титула ATP.

Roland Garros — второй в сезоне турнир Большого шлема. Проводится на грунтовом покрытии. Призовой фонд составляет €49,6 млн.

Леонид Уварчев