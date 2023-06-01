16-летняя Андреева вышла в третий круг Roland Garros

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла Диан Парри из Франции во втором круге Roland Garros. Матч завершился со счетом 6:1, 6:2. В следующем круге россиянка сыграет с победительницей матча между Юлией Грабер (Австрия) и Коко Гауфф (США).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирра Андреева

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Мирра Андреева

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Андреевой 16 лет. Она стала первой с 2009 года теннисисткой в возрасте до 17 лет, которая смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции. Россиянка попала в основную сетку турнира после победы в квалификации. Она впервые принимает участие в основной сетке турнира Большого шлема на взрослом уровне.

Андреева находится на 143-м месте рейтинга WTA. Она не побеждала во взрослых турнирах, проходящих под эгидой ассоциации. 20-летняя Парри занимает 79-ю строчку рейтинга теннисисток. У нее также нет титулов WTA.

Roland Garros — второй в сезоне турнир Большого шлема. Проходит на грунтовом покрытии. Призовой фонд составляет €49,6 млн.

Об успехах российских теннисисток — в материалах «Ъ» «Анна Блинкова оставила Францию без надежды» и «Сюрприз с первого матчбола».

Леонид Уварчев