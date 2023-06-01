ТАСС: дела против Караулова о клевете на Михалкова и Чемезова объединили в одно

Уголовные дела против журналиста Андрея Караулова, возбужденные по заявлениям главы «Ростеха» Сергея Чемезова и режиссера Никиты Михалкова, объединили в одно производство, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Расследование по делу о клевете приостановлено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вячеслав Прокофьев, Коммерсантъ Фото: Вячеслав Прокофьев, Коммерсантъ

Расследование дела против журналиста о незаконной предпринимательской деятельности продолжается, указал собеседник агентства.

О том, что полицейские проводят в его доме обыск, связанный с делом о клевете на главу «Ростеха» Сергея Чемезова, Андрей Караулов сообщил 3 ноября 2022 года. В компании заявили, что журналист публиковал «слухи и домыслы, оторванные от реальности, не утруждая себя необходимой проверкой информации». 24 ноября господина Караулова объявили в федеральный розыск (в феврале 2023 года он сообщал, что находится в Дубае).

13 марта 2023 года СМИ сообщили, что против господина Караулова возбудили новое уголовное дело — о клевете на режиссера Никиту Михалкова. В апреле «Ъ» узнал, что журналист стал фигурантом еще одного дела — на этот раз о незаконной предпринимательской деятельности.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Караул у Андрея Караулова».

Григорий Лейба