Липецкий губернатор сообщил о готовности разместить в регионе жителей белгородских приграничных районов

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в регионе готовы предоставить пункты временного размещения (ПВР) для жителей Белгородской области в связи с регулярными обстрелами со стороны Украины. По его словам, ПВР уже подготавливают для размещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Артамонов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Игорь Артамонов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Кроме того, 50 белгородских школьников уже в первую смену отдохнут в лагере ''Прометей''. Ребята приедут со дня на день. Родители могут быть спокойны — обеспечим детям комфортное проживание, хорошее питание, интересный досуг»,— написал господин Артамонов в своем Telegram-канале, добавив, что о дальнейших мерах поддержки будут судить по ситуации.

Губернатор граничащей с Украиной Белгородской области Вячеслав Гладков регулярно сообщает о об обстрелах региона. Согласно его сводкам, наиболее интенсивные обстрелы наблюдаются в Шебекинском городском округе. В связи с этим сегодня господин Гладков сообщил, что из Шебекинского и Грайворонского округов будут вывозить детей.

Как минимум 300 детей отправят в Воронеж. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что в регионе организовали места в лагере для их размещения. Также в области готовы развернуть пункты временного размещения. Кроме того, детей могут принять в Ярославской области.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян