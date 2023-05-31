«Газпром» 30 мая установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай

Российский «Газпром» поставил все запрошенные Китаем объемы газа и установил новый рекорд поставок в эту страну за сутки. Вчерашняя заявка Пекина на газ по «Силе Сибири» вновь превысила суточный контракт, сообщил сегодня, 31 мая, «Газпром».

«Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между “Газпромом” и CNPC (крупнейшая китайская нефтегазовая компания)»,— говорится в сообщении российской компании в Telegram-канале.

«Сила Сибири» — российский магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Совместный проект «Газпрома» и CNPC.

4 февраля 2022 года «Газпром» и CNPC подписали контракт на поставку природного газа по дальневосточному маршруту. Тогда предполагалось, что дальневосточный маршрут увеличит объем поставок российского газа в Китай на 10 млрд куб. м., а в совокупности объем достигнет 48 млрд куб. м в год.

В 2022 году Россия по газопроводу «Сила Сибири» поставила в КНР рекордные 15,5 млрд куб. м газа. В феврале нынешнего года Россия обсудила с Казахстаном строительство нескольких газопроводов, в том числе для экспорта в Китай.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Газ выдавливает в Азию».

Мария Федотова