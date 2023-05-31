Правительство внесло в Госдуму законопроект об НДС на апартаменты

Правительство предложило вернуть налог на добавленную стоимость (НДС) на услуги застройщиков при строительстве апартаментов на основании договора участия в долевом строительстве. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму сегодня, 31 мая. НДС на апартаменты отменили в РФ в 2010 году.

Согласно ст. 149 Налогового кодекса, от НДС освобождаются услуги девелоперов, оказываемые на основании договора участия в долевом строительстве, за исключением услуг при строительстве объектов производственного назначения. В пояснительной записке к проекту закона сказано, что в список исключений вносят услуги застройщиков помещений, предназначенных для временного проживания (без права на постоянную регистрацию). Также от НДС освободят передачу нежилых помещений, в том числе гаражей и машино-мест, входящих в состав многоквартирных домов.

Правительство уже вносило законопроект об НДС на апартаменты в апреле, но документ в итоге отозвали. По данным «Ъ», в 2022 году власти также обсуждали снижение налога на доходы от сдачи апартаментов в аренду — с 6% до 4%.

Лаура Кеффер