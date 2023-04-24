Правительство предложило вернуть отмененный 13 лет назад НДС на апартаменты

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, выводящий из-под действующего сейчас нулевого НДС услуги застройщиков по передаче апартаментов, которые построены в рамках долевого строительства. НДС на апартаменты был отменен в РФ в 2010 году. Законопроект кабмина размещен в базе документов нижней палаты парламента.

Сейчас НДС не облагаются все услуги застройщиков по договорам участия в долевом строительстве, за исключением объектов производственного назначения. Минфин предлагает добавить еще одно исключение — жилые помещения (апартаменты), предназначенные для временного проживания (без права на постоянную регистрацию). Кроме того, нулевой НДС, согласно поправкам, не должен применяться при выполнении строительно-монтажных работ и иных работ, проводимых при создании апартаментов.

Ранее сообщалось, что российские власти подумывают также снизить налог на доходы от сдачи апартаментов в аренду — с 6% до 4%. Такие планы рассматриваются на уровне Минфина и ФНС. Сейчас тем, кто сдает апартаменты в наем, приходится платить в бюджет не менее 6%. Такая ставка их не устраивает, и они уходят в серую зону, где работает до 90% рантье.

Подробнее об инициативах властей читайте в материале «Ъ» «Налоги заселятся в апартаменты».

Александр Кислов