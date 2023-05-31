Во время украинского обстрела ранены два курских строителя защитных сооружений на границе

В Кореневском районе Курской области во время обстрела со стороны Украины пострадали двое строителей, которые занимались сооружением защитной линии вдоль государственной границы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

По его словам, у одного пострадавшего ссадины ног и легкая контузия, он отказался от госпитализации. Второй строитель получил ранение кисти руки средней тяжести, сейчас находится в районной больнице и для дальнейшего лечения будет доставлен в областную больницу. «Обоим окажем необходимую помощь», — заверил губернатор.

Ранее 31 мая ВСУ обстреляли поселок Теткино Глушковского района. Пострадавших нет, но на некоторых улицах из-за повреждения линий электропередачи нет света. Также повреждены четыре дома и два автомобиля.

ВСУ начали регулярно обстреливать стройку на границе с Курской областью. В Суджанском районе 27 мая во время работ на защитной линии погиб рабочий. А 28 мая на том же объекте другой строитель был ранен.

Обо всех происшествиях на границе с Украиной читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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