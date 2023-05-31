ВСУ обстреляли Глушковский район Курской области, пострадавших нет

Поселок Теткино Глушковского района Курской области снова попал под обстрел со стороны Украины, сегодня утром насчитали два прилета. Об этом губернатор Роман Старовойт написал в Telegram. По его словам, пострадавших нет.

На некоторых улицах из-за повреждения линий электропередачи нет света. На улице Фрунзе в четырех домах осколками повреждены кровли, фасады, выбиты окна. Также зафиксированы повреждения двух автомобилей, рассказал глава региона.

После начала СВО на Украине приграничные территории Белгородской и Курской областей обстреливаются почти ежедневно. В результате обстрелов погибли более 30 мирных жителей, десятки людей ранены, тысячи домов получили повреждения или оказались полностью разрушенными. Средства, направляемые на восстановление жилья, инфраструктуры и помощь пострадавшим, исчисляются миллиардами рублей.

С апреля 2022 года в трех областях Черноземья — Белгородской, Курской и Воронежской — ввели желтый, средний уровень террористической угрозы. С октября 2022-го в восьми приграничных регионах, в том числе в Белгородской, Воронежской и Курской областях, указом президента введен средний уровень реагирования.

Сегодня ночью ВСУ обстреляли белгородский город Шебекино, есть пострадавшие.

Подробнее о том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляциях «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова