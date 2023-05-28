Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ВСУ продолжают обстреливать строителей защитной линии в Курской области, один рабочий получил контузию

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о последствиях обстрела со стороны Украины строительной площадки около села Гуево в Суджанском районе, где возводится защитная линия вдоль государственной границы .

По словам господина Старовойта, один строитель получил контузию. Ему была оказана первая медицинская помощь. Затем пострадавшего доставили в областную клиническую больницу в Курск, где его обследуют врачи.

Вчера губернатор сообщал о гибели рабочего на том же объекте в Суджанском районе.

Владимир Зоркий

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...