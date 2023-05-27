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В Курской области погиб строитель укреплений госграницы

Днем 27 мая в результате минометного обстрела со стороны Украины в Суджанском районе Курской погиб строитель, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, погибший проводил работы недалеко от села Плехово на защитной линии укреплений государственной границы. «Соболезную родным. Окажем родственникам всю необходимую помощь. Других пострадавших и разрушений нет»,- написал господин Старовойт.

На уходящей недели от действий ВСУ наиболее сильно пострадала Белгородская область, на территорию которой зашла диверсионная группа.

Владимир Зоркий

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