Власти Венгрии хотят увеличить расходы на оборону в 2024 году почти на 29%

Правительство Венгрии собирается в 2024 году выделить на военные расходы €4,85 млрд, что 28,6% больше, чем в текущем году. Как сообщил министр финансов Венгрии Михай Варга, рост оборонных расходов связан продолжением вооруженного конфликта на территории граничащей с Венгрией Украины.

«В следующем году объем средств, выделяемых на оборону, составит 1 796 млрд форинтов (€4,85 млрд), что на 401 млрд форинтов (€1,08 млрд) больше, чем в 2023 году»,— подчеркнул господин Варга, представляя проект государственного бюджета Венгрии в парламенте страны (цитата по ТАСС).

26 мая глава венгерского Минфина приводил данные, согласно которым расходы Будапешта на национальную оборону превысят 2% ВВП страны. По мнению министра, военные действия на Украине, «вероятно, не закончатся в ближайшее время и продолжатся в следующем году». Господин Варга уточнил, что средства также требуются для защиты границ от нелегальной миграции.

Ранее страны Европы запросили у Брюсселя €10 млрд компенсации за поставки оружия Украине. Венгрия выступает против очередного транша в €500 млн Киеву. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призывал заключить соглашение о прекращении огня, а также говорил, что санкции против РФ «провалились, потому что военные действия на Украине продолжаются, а экономическая ситуация в Европе становится все хуже».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов