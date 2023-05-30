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Коммерсантъ FM
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WhatsApp тестирует функцию трансляции экрана

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) тестирует новую функцию, благодаря которой пользователи смогут запускать трансляцию экрана. Также в приложении изменится панель управления и появится новая кнопка для создания трансляций.

Нововведения пока доступны только в бета-версии для Android. Трансляция экрана может не работать на устаревшей версии операционной системы, у пользователей, не установивших последнюю версию WhatsApp, а также при групповых звонках.

При включении функции трансляции WhatsApp покажет уведомление с предупреждением не показывать конфиденциальные данные другим пользователям. Ранее WhatsApp ввел функцию редактирования сообщений в течение 15 минут после их отправки, а также добавил возможность ставить пароли на чаты.

Евгений Федуненко

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