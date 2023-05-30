Зеленский: Китай напрямую не поддерживает позицию Украины

Власти Китая «напрямую не поддерживают» позицию украинских властей в ситуации с военными действиями на территории страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью южнокорейской газете «Чосон ильбо». Он отметил, что в связи с этим Киев отдает приоритет собственным инициативам по мирному урегулированию.

По словам господина Зеленского, украинской стороне было бы полезно, если бы Китай занял «четкую и твердую позицию о том, что российские войска должны быть выведены со всей территории Украины». «Это правда, что Китай напрямую не поддерживает позицию Украины. Что касается собственной мирной инициативы Китая, мы ясно дали понять, что ценим любые усилия других стран для достижения мира, но наша собственная формула мира, наша инициатива имеет основополагающее значение»,— пояснил президент Украины.

24 февраля МИД Китая представил план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов. Пекин, в частности, призвал все стороны прекратить боевые действия и «отказаться от менталитета холодной войны». МИД Украины этот план раскритиковал. 26 апреля председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, по итогам которого условился направить в Киев спецпредставителя, который проведет переговоры со всеми сторонами по урегулированию конфликта.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер