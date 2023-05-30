Вучич встретился с послами США, Великобритании и ЕС на фоне столкновений в Косово

Президент Сербии Александр Вучич провел встречу с послами Великобритании, Германии, Италии, США, Франции, а также главой делегации Европейского союза (ЕС), сообщает агентство Танюг.

Помимо главы республики в переговорах приняли участие министр обороны Милош Вучевич начальник генштаба армии Сербии Милан Мойсилович. Встреча состоялась на фоне обострения ситуации в северном Косово.

Первые столкновения полиции Косово с сербскими протестующими произошли 25 мая: силовики разогнали группу демонстрантов, которые пытались не допустить в здания местных администраций новоизбранных мэров-албанцев (косовские сербы бойкотировали процедуру — явка составила 6%).

29 мая на новый митинг вышли тысячи сербов: демонстранты потребовали отвести полицию и отозвать новых градоначальников. В столкновениях с силовиками пострадали свыше 50 митингующих. На фоне обострения ситуации президент Сербии Александр Вучич приказал привести войска в боевую готовность и выдвинуть их к границе с Косово.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Сербы померились митингами».

Григорий Лейба