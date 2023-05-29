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Коммерсантъ FM
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Боррель: РФ не пойдет на переговоры, если не победит в конфликте с Украиной

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что у него нет оптимизма по поводу развития российско-украинского конфликта текущим летом. По его мнению, Россия не пойдет на мирные переговоры, если не одержит победу в военном конфликте с Украиной.

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Жозеп Боррель

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Я вижу явное намерение России выиграть войну. Россия не пойдет на переговоры, если не победит. Я без оптимизма ожидаю развития конфликта этим летом»,— сказал господин Боррель на экспертном форуме в Барселоне (цитата по ТАСС). В ходе форума он в очередной раз заявил, что Евросоюзу необходимо наращивать военные расходы.

27 мая замминистра иностранных дел РФ в интервью ТАСС Михаил Галузин перечислил требования Москвы к Киеву для урегулирования конфликта. Среди прочего он назвал признание русского языка государственным и отказ от стремления в НАТО и Евросоюз.

Украина, в свою очередь, в ноябре 2022 года выдвинула свои условия для урегулирования конфликта. Среди них — обеспечение радиационной и ядерной безопасности Украины, продовольственной и энергетической безопасности, освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и полное прекращение боевых действий.

По информации итальянского издания La Repubblica, США и Европа хотят, чтобы украинский конфликт завершился к концу года, поэтому Запад предлагает Украине пойти на уступки в вопросе мирного плана. Параллельно, говорят источники газеты, G7 тайно работает над «гарантиями безопасности», которые могут быть предложены Киеву в случае договоренности о мире.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

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