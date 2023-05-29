Кремль не ожидает прямых последствий денонсации ДОВСЕ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти не ожидают прямых последствий денонсации Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). По его словам, это был «неживой механизм». Господин Песков отметил, что «образовавшийся вакуум» после денонсации договора нужно заполнять.

«Фактически это был уже неживой механизм и, поверьте, не по вине Российской Федерации. Поэтому здесь в данном случае просто российская сторона привела в соответствие ситуацию де-факто. Поэтому сейчас прямых последствий не будет»,— сказал Дмитрий Песков на брифинге.

Господин Песков отметил, что в области контроля за вооружениями и стабильности «сейчас, конечно, образуется большой вакуум». По мнению пресс-секретаря, его, «по идее», нужно срочно заполнять соответствующими международными документами. Он отметил, что для этой работы нужно «иметь рабочие двусторонние отношения с целым рядом государств, которые в настоящий момент у нас отсутствуют, и тоже не по нашей вине».

ДОВСЕ подписали в 1990 году. Соглашение устанавливало квоты на количество боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерии, ударных вертолетов и боевых самолетов. Россия приостановила свое участие в июле 2007-го после отказа НАТО ратифицировать обновленную версию договора.

10 мая 2023 года Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации ДОВСЕ. В пояснительной записке было сказано, что договор «во многом устарел и утратил связь с действительностью» в том числе из-за расширения НАТО. 16 мая законопроект приняли в Госдуме, 24 мая — утвердили в Совете федерации. Сегодня, 29 мая, Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Подробности — в публикации «Ъ» «Обуза прошлой эпохи».

Олеся Павленко