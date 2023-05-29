Сервис Nvidia поможет в создании реалистичных NPC в играх

Американская компания Nvidia на выставке Computex 2023 представила сервис Avatar Cloud Engine, который поможет разработчикам видеоигр в создании более продвинутого искусственного интеллекта неигровых персонажей (NPC) в видеоиграх. Сервис поможет в создании моделей ИИ, генерирующих более естественную речь и движения NPC.

По словам вице-президента NVIDIA по технологиям для разработчиков Джона Спитцера, использование генеративного ИИ позволит значительно повысить степень погружения в игру благодаря новым возможностям интерактивного взаимодействия с неигровыми персонажами.

NVIDIA NeMo поможет в развертывании языковых моделей в соответствии с предысторией персонажей, с помощью NVIDIA Riva можно будет распознавать речь и преобразовывать текст в речь, что поможет в ведении естественного разговора, а NVIDIA Omniverse Audio2Face разработает лицевую анимацию под речевую дорожку.

Nvidia представила демо, где игрок мог разговаривать с владельцем кафе, который был разработан с помощью технологии Avatar Cloud Engine и разговаривал с игроком на естественном языке и с учетом предыстории повествования.

Ранее The Wall Street Journal писала о том, что разработчики видеоигр все чаще используют для создания видеоигр искусственный интеллект, а Ubisoft представила генеративный ИИ Ghostwriter, призванный облегчить сценаристам написание реплик для NPC.

Евгений Федуненко