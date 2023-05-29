Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сервис Nvidia поможет в создании реалистичных NPC в играх

Американская компания Nvidia на выставке Computex 2023 представила сервис Avatar Cloud Engine, который поможет разработчикам видеоигр в создании более продвинутого искусственного интеллекта неигровых персонажей (NPC) в видеоиграх. Сервис поможет в создании моделей ИИ, генерирующих более естественную речь и движения NPC.

По словам вице-президента NVIDIA по технологиям для разработчиков Джона Спитцера, использование генеративного ИИ позволит значительно повысить степень погружения в игру благодаря новым возможностям интерактивного взаимодействия с неигровыми персонажами.

NVIDIA NeMo поможет в развертывании языковых моделей в соответствии с предысторией персонажей, с помощью NVIDIA Riva можно будет распознавать речь и преобразовывать текст в речь, что поможет в ведении естественного разговора, а NVIDIA Omniverse Audio2Face разработает лицевую анимацию под речевую дорожку.

Nvidia представила демо, где игрок мог разговаривать с владельцем кафе, который был разработан с помощью технологии Avatar Cloud Engine и разговаривал с игроком на естественном языке и с учетом предыстории повествования.

Ранее The Wall Street Journal писала о том, что разработчики видеоигр все чаще используют для создания видеоигр искусственный интеллект, а Ubisoft представила генеративный ИИ Ghostwriter, призванный облегчить сценаристам написание реплик для NPC.

Евгений Федуненко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...