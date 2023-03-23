Ubisoft представила ИИ для написания сценариев

Французская видеоигровая компания Ubisoft представила новый генеративный искусственный интеллект Ghostwriter, призванный облегчить сценаристам написание реплик для неигровых персонажей (NPC). В будущем его планируют интегрировать в разработку видеоигр компании и адаптировать к разным сеттингам и особенностям игровых миров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kamil Zihnioglu, File / AP Фото: Kamil Zihnioglu, File / AP

ИИ Ghostwriter был разработан внутренней командой Ubisoft La Forge. Благодаря ему можно задать персонаж, указать тип взаимодействия с ним и направление его реплик, после чего ИИ автоматически начнет создавать наиболее подходящие к ситуациям комментарии персонажей. В дальнейшем сценаристы могут либо отредактировать, либо отказаться от определенных строчек диалога. Система самообучаема и учится методом попарного сравнения: Ghostwriter предлагает два варианта и потом учитывает выбор пользователя.

Инженеры из La Forge также создали специальный внутренний сайт Ubisoft Ernestine, где разработчики из разных команд компании могут обмениваться опытом использования ИИ и создавать производные модели на основе Ghostwriter. Необходимость в подобном ИИ разработчики объясняют тем, что в видеоиграх с открытым миром число NPC может достигать сотен, что затрудняет сценаристам задачу писать для них оригинальные неповторяющиеся реплики, а также отвлекает от работы над основным сценарием проекта.

Евгений Федуненко