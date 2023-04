WSJ: в создании видеоигр все чаще применяют ИИ

Разработчики видеоигр все чаще используют для создания видеоигр подходы, основанные на искусственном интеллекте. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителей индустрии.

Как сообщают источники WSJ, применение нейросетей существенно ускоряет разработку игр — с помощью искусственного интеллекта Electronic Arts смогла снизить время создания цифрового прототипа уровня с недели до нескольких часов. Roblox использует генеративный ИИ для создания новых видов материалов и анимаций. В NetEase тестируют инструмент для написания разнообразных диалогов неигровых персонажей.

В таком же ключе работает и Ubisoft — ее уже представленный генеративный ИИ Ghostwriter помогает писать реплики неигровых персонажей. Также ИИ может пригодиться, чтобы автоматически менять обстановку игры при наступлении нового сезона — так сделали в Playtika для оформления игры Bingo Blitz ко Дню святого Патрика.

Компания Scenario построила собственную модель ИИ на базе генеративных Stable Diffusion и Midjourney. ChatGPT использовался Electric Noir Studios для разработки мобильной игры Dead Man`s Phone. А в проекте You be the Judge! фотореалистичные изображения создавала Midjourney. Разработчики обеспокоены непредсказуемостью ИИ и его способностью врать и давать неправильные ответы. Также беспокойство вызывают возможные проблемы с авторскими правами, ведь ИИ обучаются на уже существующих материалах. В Demiurge Studios визуализируют идеи с помощью ИИ, но проверку всегда осуществляет человек.

Евгений Федуненко