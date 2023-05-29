Минобороны Украины внедрит принципы НАТО в кадровую политику

Минобороны Украины планирует внести изменения в нормативные документы о прохождении службы. В новой редакции в их основе будут заложены принципы управления кадрами в странах НАТО, сообщила пресс-служба ведомства.

«Минобороны начало разработку изменений в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ»,— сказано в Telegram-канале Минобороны.

В новой редакции:

будут четко разграничены нормы прохождения службы в мирное время и в особый период;

установят минимальные и максимальные сроки выслуги и пребывания в воинском звании, а также введут ротацию военнослужащих на соответствующих должностях для получения опыта;

введут назначение на высшие должности по рейтинговому принципу, а на должности со штатно-должностными категориями — в соотнесении с фактическими воинскими званиями;

введут правило, по которому лица, кандидатуры которых дважды отклонялись в повышении, будут рекомендоваться к увольнению.

В пресс-службе украинского Минобороны пояснили, что после разработки, согласования и рассмотрения проекта поправок в положение его передадут президенту Украины Владимиру Зеленскому. Документ вступит в силу после соответствующего указа президента страны.

В сентябре 2022 года Украина подала заявку о вступлении в НАТО на фоне российской военной операции. В мае 2023-го газета The Washington Post писала, что страны альянса решили не приглашать Украину в состав на июльском саммите в Вильнюсе. 21 мая канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что Украина не соответствует многим критериям для членства в НАТО. По информации Euractiv, НАТО может предложить Украине статус партнера без членства в альянсе.

Что происходит на 460-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко