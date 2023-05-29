Чемпионы «Под мостом»

В воскресенье завершилось главное событие в баскетболе 3х3 в России турнир Moscow Open-2023. Первенство, являющееся старейшим международным турниром по баскетболу 3х3 в Европе, проводилось уже в 16-й раз и собрало дюжину участников из шести стран. Победа досталась Bad Boys. В финале, основного времени которого его участникам для выяснения отношений не хватило, брянская команда была сильнее «Самары» — 17:15.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Стритбаскет-Россия Фото: Стритбаскет-Россия

В эти выходные в Лужниках, на площадке «Под мостом» прошел традиционный международный кубок по баскетболу 3х3 Moscow Open. Отметим, что соревнования, стабильно привлекающие топовых участников, с 2012 года включены в число этапов мирового тура по баскетболу 3x3 Международной федерации баскетбола (FIBA) и являются старейшим международным турниром по этому виду спорта не только в России, но и в Европе. Неудивительно, что его участниками в разные годы были все мировые звезды 3х3, включая весь пьедестал Олимпиады-2020. Тут стоит напомнить, что именно на токийской Олимпиаде обе российские сборные (мужская и женская) завоевали серебряные медали.

На турнир 2023 года организаторам из Ассоциации уличного баскетбола (Стритбаскет) и департамента спорта Москвы, несмотря на объективные трудности, удалось собрать весьма представительный состав. Из дюжины команд, заявившихся для участия, семь представляли Россию, а пять — иностранные государства (Сербия, Иран, Белоруссия, Киргизия, Узбекистан). Что касается фаворита, то таковым считался Inanomo, на счету которого четыре победы в последних пяти розыгрышах чемпионата России. Московская команда действительно уверенно двигалась по турнирной сетке, пока не наткнулась в полуфинале на «Самару», которой уступила с разницей всего в одно очко. Еще более обидное поражение Inanomo потерпел в матче за третье место против сербского Karan`s Tigers. Судьба противостояния решалась в овертайме и опять москвичи уступили с минимальной разницей.

Ну а «Самара» в финале вышла на брянский ЦОП Bad Boys, который в первый день турнира не поразил сверхнадежной игрой (тому же Inanomo брянские баскетболисты уступили с разницей в четыре мяча). Но ко второму брянские баскетболисты собрались и в финале выдали очень сильную, как, впрочем, и «Самара», игру. Неудивительно, что и решающий матч перешел в овертайм, где Bad Boys и добыли титул, победив со счетом 17:15. MVP турнира был признан лидер чемпионов Шалва Шаташвили.

Отметим, что помимо собственно турнира топовых команд, в рамках Moscow Open состоялось и несколько массовых турниров для различных возрастных категорий, для участия в которых подали заявки 350 команд. Завершился Moscow Open конкурсом по броскам сверху. Лучшим в нем был сильнейший «данкер» Белоруссии Сергей Мосур.

Арнольд Кабанов