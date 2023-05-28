Минобороны Украины: пилоты для обучения на F-16 уже отобраны

Украинские пилоты для обучения на истребителях F-16 уже отобраны, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, принципиальное решение о начале обучения на F-16 принято.

«Дальше уже работа. Так же было одно время начало обучения на артиллерийских системах 155 мм, на системах залпового огня, бронированных машинах и танках или на системах Patriot. Соответственно, после того, как обучение завершается, уже параллельно готовятся системы и базы. Поэтому вопрос сегодня принципиально стоит, когда будут готовы противовоздушные силы к применению этих самолетов»,— заявил господин Резников в эфире телемарафона «Единые новости» (цитата по украинскому изданию «Факты»).

«Главное, что наши пилоты готовы, командование воздушных сил уже отобрало кандидатов, соответствующее количество пилотов»,— рассказал министр, уточнив, что обучение начнется, когда все будет готово технологически (цитата по «РИА Новости»). «Кроме пилотов это инженеры, техники, механики»,— добавил он. На вопросы о поставках и количестве истребителей Алексей Резников отвечать отказался.

20 мая он говорил, что украинские летчики с нетерпением ждут начала тренировок на F-16. «Теперь они смогут поддерживать своих братьев и сестер по оружию на суше и на море»,— заявил тогда господин Резников (цитата по УНИАН).

Поставки самолетов Вашингтон сейчас обсуждает с союзниками. МИД РФ назвал решение о поставках «очередным этапом эскалации конфликта и дестабилизации ситуации на Европейском континенте».

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Мария Федотова