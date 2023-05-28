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Коммерсантъ FM
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Посол РФ в Лондоне считает, что длительность конфликта на Украине зависит от НАТО

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что Россия «еще не начала действовать серьезно» в конфликте с Украиной. Он отметил, что РФ в 16 раз больше Украины и имеет «колоссальные» ресурсы. Длительность конфликта, по его словам, зависит от действий НАТО.

«(Длительность конфликта.— "Ъ") зависит от усилий по его эскалации, предпринимаемых странами НАТО, в особенности Великобританией. <...> Рано или поздно, конечно, эта эскалация может получить новое измерение, которое нам не нужно и которого мы не хотим. Мы можем заключить мир завтра»,— сказал господин Келин в интервью вещательной британской корпорации BBC.

Российские и украинские представители накануне, 27 мая, обменялись новыми требованиями для урегулирования конфликта. Так, замминистра иностранных дел России Михаил Галузин назвал среди них признание русского языка государственным и отказ от стремления в Евросоюз. Москва ранее не выдвигала таких требований. Также господин Галузин назвал среди требований прекращение поставок западного оружия, отказ от стремления в НАТО, признание «новых территориальных реалий» и ряд других. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в свою очередь потребовал от России для достижения мира вывода войск с территорий, которые Киев считает своими, выдачи «военных преступников», создания зоны демилитаризации на территории России и ряда других действий.

Об инициативах по урегулированию — в материале «Ъ» «У мира глаза велики».

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