Глава департамента МИД России Юрий Пилипсон раскритиковал власти Турции за поставки вооружения Украине

Поставки Турцией вооружений и техники Украине противоречат планам Анкары обеспечить прекращение огня, считает директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон. По его словам, поведение турецких властей «никак не сочетается с ролью посредника».

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«Анкара не раз заявляла о стремлении обеспечить скорейшее прекращение огня на Украине и возобновить при собственном посредничестве переговорный процесс. Разумеется, поставки вооружений и военной техники киевскому режиму прямо противоречат таким намерениям»,— сказал господин Пилипсон в интервью «РИА Новости».

В августе 2022 года турецкая компания по производству беспилотников Baykar создала украинское подразделение и начала подготовку к строительству завода в стране. Закончить его строительство намерены в течение двух лет. В Кремле обещали, что этот завод будет «демилитаризован». В январе 2023-го СМИ писали, что Турция начала поставлять Украине разработанные США кассетные боеприпасы, турецкие власти это отрицали.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер