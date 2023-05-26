Подоляк приравнял все «компромиссные сценарии» окончания конфликта на Украине к «поражению демократии»

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что любой «компромиссный вариант» завершения конфликта на Украине, предлагаемый в элитах ЕС и США, равносилен поражению демократии.

«Любой "компромиссный сценарий", предусматривающий освобождение не всех территорий Украины, о котором периодически говорят "анонимные источники" в европейских и американских элитах, равносилен признанию поражения демократии, победы России»,— написал господин Подоляк в Twitter.

По его словам, это, в свою очередь, приведет к росту числа конфликтов в мировой политике. «Вопрос риторический: почему отдельные общественные деятели продолжают разыгрывать "сценарий российских СМИ" и затягивать конфликт?» — пишет Михаил Подоляк.

Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, говоривших со спецпредставителем Китая по Украине Ли Хуэем, 26 мая сообщила, что КНР предлагает мирное урегулирование конфликта на Украине с сохранением за Россией присоединенных к ней в сентябре территорий.

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Мария Федотова